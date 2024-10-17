Орлов: Соболев смог быстро перестроиться

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«В пятницу "Зенит" на выезде сыграет с "Акроном". Интересный матч. Думаю, Соболев выйдет на поле с первых минут. Александр всех приятно удивил в контрольной встрече с "Войводиной". Вдруг мы увидели совсем иного Соболева! Если помните, после игры с "Краснодаром" я вообще сказал, что он футболист не для "Зенита", а для другой команды. Но теперь приходится признать: Александр смог быстро перестроиться и адаптироваться к требованиям тренерского штаба. Он гораздо больше двигается, ищет мяч, предлагает себя! В "Спартаке" он больше ждал, когда передачи до него дойдут, стоял. Подкупает его желание всем доказать, что он достоин места в основе.

Против "Акрона", полагаю, его включат в стартовый состав. Но тут нужно говорить не только непосредственно о его игре, но и учитывать фактор лимита. Семаку надо выпустить трех игроков, которые не считаются у нас легионерами. Первая позиция — Латышонок, тут все понятно. В центре обороны выйдет Алип (казахи, как известно, не считаются в РПЛ легионерами). А кто третий? Справа в защите Семак сейчас больше доверяет Мантуану, а не Караваеву. Глушенков травмирован, Мостовой только недавно вернулся в строй. Остается Соболев. Предположу, что он начнет матч против команды Тедеева. Что ж, хорошо, пусть себя проявит.

Вот мы и понаблюдаем за игрой Дзюбы и Соболева. Причем речь идет не только об атакующих действиях, но и о противостоянии на угловых двух этих форвардов в своей и чужой штрафной. Оба умеют бороться вверху. Так что ждем воздушных дуэлей», — цитирует Орлова «Спорт-Экспресс».

Календарь и таблица РПЛ

После перехода в «Зенит» 27-летний Соболев провел семь матчей, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу.