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    «Спартак» не подписал Глебова из-за высокой цены

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    «Спартак» не подписал полузащитника «Ростова» Данила Глебова. Для красно-белых цена за футболиста оказалась завышенной, сообщает «Чемпионат».

    Данил Глебов
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    Данил Глебов

    «От "Спартака" переговоры вёл Павел Андреев. Амарал почти не занимается возможными трансферами россиян. За Томашем по россиянам — последнее слово, как и все спортивные решения, но переговоры — за Андреевым и Малышевым.

    Они вели общение по Глебову с "Ростовым". Глебов должен был стать частью сделки по переходу Соболева в "Зенит" ― это был план Павла Андреева. Но в итоге она сорвалась из-за финансовых запросов "Ростова" ― руководители клуба просили за полузащитника € 10+1 млн», ― отметил источник.

    Календарь и таблица РПЛ

    «Спартак» занимает 6-е место в таблице, набрав 19 очков в 11 играх. «Ростов» (12) находится на 9-й строчке.

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