Семак ответил на вопрос о возможном участии Глушенкова в матче с «Акроном»

Главный тренер «Зенита»рассказал о кадровой ситуации в команде перед встречей св 12-м туре РПЛ.

«Мы надеемся, что каждый игрок, который готовится к матчу с "Акроном", сможет помочь. На сегодня все, кроме Глушенкова и Волкова, в строю.

Пока нет новостей по поводу возвращения в общую группу Глушенкова. Сейчас он занимается по индивидуальной программе.

Специальный прогноз LiveSport.Ru на "Акрон" — "Зенит"

Вскоре предстоит еще одно обследование, после которого можно будет более точно сказать о сроках возвращения в общую группу», — приводит слова Семака «Матч ТВ».

Календарь и таблица РПЛ

Матч «Акрон» — «Зенит» пройдет 18 октября в Самаре, начало — в 18:00 мск.