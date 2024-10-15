Беларусь и Люксембург сыграли вничью, Северная Ирландия разгромила Болгарию

Сборная Беларуси Фото: globallookpress.com
На гол Сергея Политевича гости ответили точным ударом Жерсона Родригеса с пенальти.
Футбол. Лига наций УЕФА. C3
Беларусь — Люксембург 1:1
Голы: 1:0 Сергей Политевич (54'), 1:1 Жерсон Родригес (пенальти) (78') Предупреждения: Данель Синани (23'), Kevin D' Anzico (30'), Сеид Корач (53'), German Barkovsky (63'), Жерсон Родригес (64'), Матиас Олесен (75'), Валерий Бочеров (90 + 5')
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В параллельной игре этой группы сборная Северной Ирландии разгромила команду Болгарии со счетом 5:0.
Автором хет-трика в этой игре стал Айзек Прайс, голом отметился Джош Мадженнис, также автогол в пассиве Димитара Митова.
Футбол. Лига наций УЕФА. C3
Северная Ирландия — Болгария 5:0
Голы: 1:0 Айзек Прайс (15'), 2:0 Айзек Прайс (29'), 3:0 Димитар Митов (автогол) (32'), 4:0 Айзек Прайс (81'), 5:0 Джош Мадженнис (89') Предупреждения: Айзек Прайс (25'), Кирилл Десподов (30'), Филип Крастев (38'), Оуэн Тоал (41')
По итогам этих матчей турнирная таблице Лиги С группы 3 выглядит следующим образом: Северная Ирландия (7 очков) — первая, Беларусь (6) — вторая, Болгария (5) — третья, Люксембург (2) — четвертая.