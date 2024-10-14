Зелиньский: Клопп сказал мне, что я смесь Фабрегаса и Гюндогана

Полузащитникрассказал о встрече с бывшим главным тренером

«Юрген Клопп пригласил меня к себе домой. "Ливерпуль" прислал за мной частный самолёт. Я был в шоке, потому что это был первый раз, когда я путешествовал на этом виде транспорта. Когда мы приземлились, мы сели на автобус, чтобы поехать к Клоппу. Это был дом, у него там было всё.

Беседа была отличной. Клопп сказал мне, что я, по его мнению, смесь Фабрегаса и Гюндогана. Я ничего не понял, но мой агент говорил по-немецки и всё мне рассказал. Когда мы уходили, мне удалось сфотографироваться с Клоппом», — приводит слова Зелиньского Football Italia.

Напомним, что «Ливерпуль» был заинтересован в подписании полузащитника, когда тот выступал за «Удинезе». В нынешнем сезоне Зелиньский провел за «Интер» 6 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями.