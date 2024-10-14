Украина — Чехия: счет матча 1:1, обзор голов

Чехия — Украина Фото: globallookpress.com
За гостей смог забить Лукаш Черв. За хозяев отличился Артем Довбик с пенальти.
Лига наций В
Украина — Чехия 1:1 (0:1, 1:0)
Голы: 0:1 — 18 Черв, 1:1 — 52, пенальти ДовбикУкраина: Трубин, Матвиенко, Таловеров, Забарный, Конопля (Тымчик, 80), Степаненко (Калюжный, 64), Мудрик, Судаков, Шапаренко (Крыськив, 64), Гуцуляк (Зубков, 22), Довбик (Яремчук, 80)Чехия: Коварж, Боржил (Змрзлы, 70), Крейчи, Витик, Цоуфал, Соучек, Черв, Провод (Гложек, 58), Шулц (Кухта, 90+1), Черны (Лингр, 58), Хоры (Климент, 70)Предупреждения: Хоры (63), Крыськив (75), Черв (89), Климент (90+3), Лингр (90+4)
Теперь Чехия имеет в своем активе семь очков и идет на первом месте в группе 1. Украина с 4 баллами на последней строчке.