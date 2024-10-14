Мансилья: Мне кажется, у нас не было взаимопонимания с Деограсией

Нападающийвысказался об увольнениис поста главного тренера команды.

«Если говорить про работу с Давидом Деограсией, то, мне кажется, у нас не было с ним контакта и взаимопонимания.

Результаты оказались не такими, как хотелось бы. Поэтому клуб принял решение расстаться с ним», — сказал Мансилья «Матч ТВ».

Напомним, что в начале октября пресс-служба «Оренбурга» объявила о расставании с Давидом Деограсией. Новым наставником команды стал Владимир Слишкович.

После 11-и туров в рамках РПЛ «Оренбург» занимает 15-е место в таблице с 7-ю очками в активе.