Адиев прокомментировал работу Черчесова в сборной Казахстана

Бывший тренер сборной Казахстана и «Ахмата»проанализировал работуво главе национальной команды.

«За сборную Казахстана я переживаю и болею. Для меня это близкая и родная республика и команда. Мы с президентом федерации говорили, и мой посыл остаётся прежним: через Лигу наций надо готовить команду к отбору на чемпионат мира. Нынешние результаты никого не радуют, но это нормально для перестройки.

Надо готовиться к отбору, Лига наций этому способствует. Черчесов очень квалифицированный тренер. Если бы я остался в сборной, сейчас это была бы такая же подготовка.

До отбора на ЧМ есть время, и непонятно, в какой форме будут футболисты в следующем году, лидеры сборной. Черчесов через эти очень непростые игры готовит Казахстан», — сказал Адиев «Чемпионату».

Календарь и таблица Лиги наций

Сегодня, 13 октября, Казахстан уступил сборной Словении со счетом 0:1. После четырех туров у команды всего одно очко и она занимает последнее место в своем квартете.