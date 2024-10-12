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    Литва потерпела поражение от Косово

    Литва — Косово: счет матча 1:2, обзор голов

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    В матче третьего тура Лиги наций сборная Литвы в родных стенах проиграла команде Косово со счетом 1:2.

    сборная Литвы
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    сборная Литвы

    В составе победителей забили Эдон Жегрова и Эрмал Красники, за хозяев отличился Паулюс Голубицкас.

    Футбол. Лига наций УЕФА. C2
    Литва — Косово 1:2
    Голы: 0:1 Эдон Жегрова (20'), 0:2 Эрмал Красники (65'), 1:2 Паулюс Голубицкас (84') Предупреждения: Эдвинас Гирдвайнис (14'), Донат Рудани (45 + 3'), Люмбард Деллова (51'), Артемиюс Тутишкинас (53'), Эльвис Реджбечай (86')

    Календарь и таблица Лиги наций

    После этого матча Литва без очков в трех матчах занимает четвертое место в группе 2 лиги C, Косово с 6 очками — на второй строчке.

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