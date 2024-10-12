Бышовец: Симонян — патриарх нашего футбола

Заслуженный тренер СССРвспомнил моменты из жизни, где он пересекался с, который сегодня празднует 98 лет.

«Впервые я увидел Никиту Павловича Симоняна и "Спартак" в 1958 году, когда был юношей из "Динамо" Киев. Спартаковцы проводили тренировку, где вызывал интерес Сальников, который жонглировал с мячом.

Было такое впечатление, что я находился в цирке. Никита Павлович удивил точными ударами. Это сделало его одним из лучших бомбардиров. А также он органически влиял на качество футбола команды.

Когда я был главным тренером сборной, мы 18 часов добирались до Бразилии. Многие игроки засыпали на ходу на футбольном поле, а также некоторые не могли надеть бутсы, потому что очень сильно опухли ноги. Мы как-то шли по пляжу Бразилии, где в футбол играли любители.

Они нам предложили сыграть. Никита Павлович был в таком возрасте, что было трудно представить, как он выглядел на фоне любителей. Но Симонян обладал нужным характером, ведь я ему предложил отдохнуть, а он отказался и продолжал играть.

Я думаю, что Никиту Павловича можно назвать патриархом. Он многое сделал для "Спартака" и советского футбола. В качестве вице-президента Симонян совершил большой вклад в наш футбол и его развитие. Если бы у нас были какие-то противоречия, то они носили профессиональный характер.

Когда мы встречались семьями, у нас сложились очень хорошие и добрые отношения. Симонян — человек, который повлиял на все достижения нашего футбола», — сказал Бышовец «Чемпионату».