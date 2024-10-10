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    Армения вырвала ничью у Фарер в матче Лиги наций

    Фарерские острова — Армения: счет матча 2:2, обзор голов

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    В матче третьего тура группового этапа Лиги наций сборные Фарерских островов и Армении сыграли вничью 2:2.

    сборная Армении
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    сборная Армении

    За хозяев забили Янн Беньяминсен и Йоннес Бьярталид, за гостей — Лукас Селараян и Гор Манвелян.

    Лига наций. 3-й тур
    Фареры — Армения — 2:2
    Голы: 1:0 — 37 Беньяминсен, 1:1 — 44 Селараян, 2:1 — 85 Бьярталуйд, 2:2 — 90+3 МанвелянФареры: Рейнатред, Давидсен, Эдмундссон, Фэре, Беньяминсен, Соренсен (Юнсен, 82), Ватнхамар, Ватнхамар (Ольсен, 61), Ольсен (Юстинуссен, 70), Эдмундссон (Кнудсен, 61), Агнарссон (Бьярталуйд, 62)Армения: Чанчаревич, Тикнизян, Оганесян, Арутюнян, Ароян, Мурадян, Арутюнян (Севикян, 67), Иву, Бичахчян (Манвелян, 86), Ранос (Миранян, 67), СелараянПредупреждения: Ранос (55), Эдмундссон (79), Мурадян (87), Ароян (88)

    Календарь и таблица Лиги наций

    Благодаря одному набранному очку Армения сохранила за собой второе место в группе 4 Лиги С. Фареры занимают четвертую строчку

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