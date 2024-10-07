Слишкович: Мы сделаем все, чтобы «Оренбург» остался в РПЛ

Главный тренерпрокомментировал назначение в команду.

«Я очень рад, потому что у меня появилась возможность работать в серьезном клубе, у которого есть амбиции. Много моих идей можно осуществить с такой командой. Конечно, я очень рад, потому что я не был бы здесь, если бы не хотел этого. Вместе со штабом и футболистами мы сделаем все, чтобы команда осталась в РПЛ. Это цель клуба. В конце мы увидим, что было сделано хорошо, а что нет», — сказал Слишкович в интервью пресс-службе клуба.

3 октября «Оренбург» отправил в отставку Давида Деограсию. Специалист работал в команде с 2023 года.

Прогнозы и ставки на РПЛ

«Оренбург» после 11 туров идет на 14-м месте в таблице РПЛ. Клуб набрал 7 очков в 10 встречах.