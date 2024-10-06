«Лацио» — «Эмполи»: счет матча 2:1, обзор голов

На гол Себастьяно Эспозито хозяева ответили точными ударами Маттиа Цакканьи и Педро.
Футбол. Италия. Серия А
Лацио — Эмполи 2:1
Голы: 0:1 Себастьяно Эспозито (9'), 1:1 Маттиа Цаканьи (45 + 4'), 2:1 Педро Родригес (84') Лацио: Иван Проведель, Марио Хила, Алессио Романьоли, Нуну Тавареш (Тейянни Нослин, 86'), Мануэль Лаццари (Адам Марушич, 38'), Маттео Гюэндузи, Николо Ровелла, Густав Исаксен (Педро Родригес, 73'), Маттиа Цаканьи (Лука Пеллегрини, 87'), Валентин Кастеллано, Булайе Диа (Гаэтано Кастровилли, 87') Эмполи: Девис Васкес, Джузеппе Пеццелла (Либерато Кэкачей, 53'), Маттиа Вити, Ардиан Исмайли, Саба Гогличидзе, Альберто Грасси, Якопо Фаццини (Лиам Хендерсон, 65'), Ола Сольбаккен (Маттиа Де Шильо, 83'), Себастьяно Эспозито (Лоренцо Коломбо, 83'), Эммануэль Гьяси, Tino Anjorin (Эммануэль Эконг, 65') Предупреждения: Джузеппе Пеццелла (29'), Якопо Фаццини (31'), Николо Ровелла (45 + 5'), Валентин Кастеллано (53'), Эммануэль Гьяси (78'), Альберто Грасси (82')
Победа позволила «Лацио» набрать 13 очков и подняться на четвертое место в турнирной таблице. У «Эмполи» осталось 10 баллов и девятая строчка.
В параллельной игре «Болонья» и «Парма» сыграли вничью. Команды так и не смогли поразить ворота друга друга — 0:0.
Футбол. Италия. Серия А
Болонья — Парма 0:0
Болонья: Федерико Равалья, Эмиль Хольм, Сэм Бёкема, Мартин Эрлич, Хараламбос Ликояннис (Хуан Миранда, 79'), Михел Эбишер (Джованни Фаббиан, 46'), Ремо Фройлер, Никола Моро (Кацпер Урбаньски, 62'), Риккардо Орсолини (Сэмюэл Айлинг Джуниор, 46'), Сантьяго Кастро, Дан Ндой (Йеспер Карлссон, 79') Парма: Дзион Судзуки, Эмануэле Валери, Ботонд Балог, Энрико Дель Прато, Симон Зом, Адриан Бернабе (Мандела Кейта, 90'), Эрнани (Gabriel Charpentier, 72'), Маттео Канчелльери (Antoine Hainaut, 55'), Деннис Ман (Drissa Camara, 90'), Ange Bonny (Валентин Михэйлэ, 72'), Woyo Coulibaly Предупреждение: Кацпер Урбаньски (84') Удаление: Woyo Coulibaly (52')
«Болонья» (8 очков) — двенадцатая, «Парма» (6) — пятнадцатая.