«Кристал Пэлас» — «Ливерпуль»: счет матча 0:1, обзор гола

Диогу Жота Фото: globallookpress.com
Единственный гол забил нападающий Диогу Жота.
Футбол. Англия. Премьер-лига
Кристал Пэлас — Ливерпуль 0:1
Гол: 0:1 Диогу Жота (9') Кристал Пэлас: Дин Хендерсон, Марк Гехи, Максанс Лакруа, Даниэль Муньос (Натаниэл Клайн, 17'), Тайрик Митчелл (Жан-Филипп Матета, 60'), Трево Чалоба (Даити Камада, 88'), Адам Уортон (Уилл Хьюз, 60'), Хефферсон Лерма, Эберечи Эзе, Исмаила Сарр, Эдвард Нкетиа Ливерпуль: Алисон, Константинос Цимикас (Эндрю Робертсон, 79'), Вирджил ван Дейк, Ибраима Конате, Диогу Жота, Алексис Мак Аллистер (Доминик Собослаи, 46'), Мохамед Салах (Луис Диас, 73'), Кёртис Джонс (Ватару Эндо, 89'), Райан Гравенберх, Трент Александер-Арнольд, Коди Матес Гакпо Предупреждения: Коди Матес Гакпо (31'), Алексис Мак Аллистер (43'), Хефферсон Лерма (71'), Уилл Хьюз (73'), Исмаила Сарр (74'), Эдвард Нкетиа (76')
«Ливерпуль» набрал 18 очков и закрепился на первом месте в Премьер-Лиге. «Кристал Пэлас» с 3 очками занимает 18-е место.