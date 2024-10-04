Конте об игре Лукаку: Было трудно представить подобное в начале сезона

Главный тренерподелился мыслями после победы над(3:1) в матче 7-го тура итальянской Серии А.

«Лукаку меняет баланс в игре, улучшая её в нашу пользу. Было трудно представить подобное в начале сезона. Есть много ожиданий, и мы хотим радовать болельщиков в такие прекрасные вечера.

У меня болит голова при составлении тренировок и внесении изменений, поскольку многие из наших футболистов заслуживают играть. В команде здоровая конкуренция. Тот, кто выходит на поле, должен выкладываться на 2000%, поскольку запасной футболист на эту позицию тоже заслуживает играть», — приводит слова Конте журналист Николо Скира.

Напомним, что в матче против «Комо» Лукаку забил гол с пенальти и сделал 2 голевые передачи. После этого поединка «Наполи» занимает 1-е место в таблице Серии А с 16-ю очками в активе.

В нынешнем сезоне Лукаку провел за неаполитанцев 5 матчей в рамках чемпионата Италии, забил 3 гола и сделал 4 голевые передачи.