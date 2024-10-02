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    Симоне Индзаги: «Интер» отлично играл и создавал моменты

    Футбол Футбол Италии Интер Црвена Звезда
    Наставник «Интера» Симоне Индзаги высказался о победе над «Црвеной Звездой» (4:0) в матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов. Специалист похвалил команду за отличную игру.

    Симоне Индзаги
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    Симоне Индзаги

    «Парни отлично справились с командой, которая собиралась играть от обороны. Мы отлично двигали мяч и создавали моменты. Кроме пары контратак и первых пяти минут второго тайма, все прошло успешно. Мы хотели победить, чтобы закрепить результат в Лиге чемпионов после первого матча с "Манчестер Сити". Нужно двигаться в том же направлении.

    Я получил нужные ответы на нужные вопросы, я доволен командой. Тареми и Арнаутович полностью выкладываются на поле, они заслужили свои шансы и воспользовались ими. Очень хорошо, когда получаешь такой отклик от футболистов», — приводит официальный сайт УЕФА слова Индзаги.

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    В активе «Интера» 4 очка. В первом туре команды сыграла вничью с «Манчестер Сити» (0:0).

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