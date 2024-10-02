Полузащитник «Динамо» о встрече со «Спартаком»: Каждая такая встреча в радость

Полузащитникподелился ожиданиями от предстоящего московского дерби противв рамках Кубка России.

«Не размываются ли эмоции от большого количества дерби со "Спартаком"? Нет, каждая такая встреча в радость. Здорово играть против сильных соперников. Мы все настроены на боевой матч и хотим показать яркую игру перед своими болельщиками.

Только одна победа за последние два года, давит ли такая статистика? Вообще не давит. Не думаю, что ребята смотрят на статистику и сильно переживают из-за этого. Главное — это результат в конце сезона», — приводит слова Макарова официальный сайт «Динамо».

Матч между «бело-голубыми» и «Спартаком» в рамках 5-го тура группового этапа Кубка России состоится сегодня, 2-го октября в 19:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.