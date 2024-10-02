1-й таймЛилль — РеалОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Реал»«Лилль» — «Реал». Онлайн
  • 21:04
    • «Спартак» вырвал победу у «Динамо» в матче Кубка России
  • 20:35
    • Соболев и Педро — в стартовом составе «Зенита» на матч КР с «Акроном»
  • 20:30
    • Смолов выйдет в стартовом составе «Краснодара» на матч Кубка России с «Ахматом»
  • 18:30
    • «Химки» по пенальти победили «Ростов» в Кубке России
  • 21:13
    • «Крылья Советов» по пенальти одолели «Динамо» Махачкала в Кубке России
    Все новости спорта

    Личка: Наконец-то «Спартак» заслужил счет 3:2, мы бросили играть

    Футбол Календарь Кубка России Фонбет Кубок России Футбол России Динамо Спартак
    Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка прокомментировал поражение от «Спартака».

    Марцел Личка
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Марцел Личка

    «Наконец-то "Спартак" заслужил счет 3:2. Мы бросили играть во втором тайме, мы не владели мячом, перестали быть опасными, терпели.

    Я не устал от игр со 'Спартаком'. Мне нравятся такие игры. Даже через такие поражения ты растешь. Да, я сейчас грустный, может, чуть злой, но завтра снова буду работать. Сегодня 'Спартак' выставил основной состав, это значит, что они нас уважают, как команду», — цитирует Личку «Чемпионат».

    После этого матча «Спартак» занимает 1-е место в таблице своей группы Кубка России с 12-ю очками в активе. «Динамо» — на 2-й позиции (8).

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Остановит ли «Лилль» «Реал»?
  • «Лилль» — «Реал» Мадрид. Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
  • «Бавария» уверенно расправится с «вилланами»
  • «Астон Вилла» — «Бавария». Прогноз и ставки
  • 2.75
    •
  • Матч вряд ли порадует высокой результативностью
  • «РБ Лейпциг» — «Ювентус». Прогноз и ставки
  • 1.97
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус €100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.00
  • Экспресс дня 2 октября
  • Сегодня в 22:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Лилль — Реал Мадрид
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.75
  • Прогноз на матч Астон Вилла — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч РБ Лейпциг — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Болонья
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч ЦСКА — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Авангард — Локомотив
  • Хоккей
  • Завтра в 16:30
    •  3.53
  • Экспресс дня 3 октября
  • Завтра в 22:00
    •  3.60
  • Прогноз на матч Глазго Рейнджерс — Лион
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры