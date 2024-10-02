Личка: Наконец-то «Спартак» заслужил счет 3:2, мы бросили играть

Главный тренер московскогопрокомментировал поражение от

«Наконец-то "Спартак" заслужил счет 3:2. Мы бросили играть во втором тайме, мы не владели мячом, перестали быть опасными, терпели.

Я не устал от игр со 'Спартаком'. Мне нравятся такие игры. Даже через такие поражения ты растешь. Да, я сейчас грустный, может, чуть злой, но завтра снова буду работать. Сегодня 'Спартак' выставил основной состав, это значит, что они нас уважают, как команду», — цитирует Личку «Чемпионат».

После этого матча «Спартак» занимает 1-е место в таблице своей группы Кубка России с 12-ю очками в активе. «Динамо» — на 2-й позиции (8).