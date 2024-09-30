Аршавин: Ты хочешь, чтобы «Зенит» все 30 игр выглядел фаворитом?

Экс-футболиствысказался о самых интересных матчах 10-го тура российской Премьер-лиги.

«Перед матчем "Краснодара" с "Зенитом" казалось, что может быть абсолютно любой результат, и "Краснодар" тут действительно победил, они в хорошей форме, я воспринял их победу нормально, им в концовке чуть повезло.

"Факел" всё-таки тоже как-то цепляет свои очки, и то, что "Оренбургу" надо было выигрывать, но уступили — это странно, вроде очень сбалансированная команда. "Ростов" не то что безропотно, но по делу проиграл "Акрону". "Химки" достойно сыграли, а у "Крыльев" не нашлось контраргументов.

Разве "Зенит" с нынешними тратами не должен был выглядеть к этому матчу как явный фаворит? Ты хочешь, чтобы "Зенит" все 30 игр выглядел фаворитом? Такого не бывает, разные периоды у команды и у других команд. "Краснодар" находится в полном порядке, нежели в матче Суперкубка России (2:4).

Что случилось с "Зенитом"? Ну то что (Максим) Глушенков травмировался, схема ещё не определена в команде, ну и есть причины, с которыми "Зенит" был просто не готов к этому матчу», — сказал Аршавин в новом выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат».

После 10-и туров РПЛ «Краснодар» занимает 1-е место в таблице с 24 очками в активе. «Локомотив» — на 2-й позиции с тем же количеством баллов, а «Зенит» замыкает 3-ку лидеров (23).