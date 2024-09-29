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    Симеоне о стратегии на матч с «Реалом»: Трудно изменить то, что было сделано за два дня

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    Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне рассказал о планах команда на матч 8-го тура Примеры против «Реала».

    Диего Симеоне — главный тренер «Атлетико»
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    Диего Симеоне — главный тренер «Атлетико»

    «Трудно изменить то, что было сделано за два дня. Мы всё ещё находимся в процессе поиска варианта, который даст нам больше баланса и позволяет создавать лучшие комбинации.

    Во втором тайме мы можем перестроиться, но нам нужно время. Честно говоря, с четверга по воскресенье мало что может измениться», — цитирует слова главного тренера издание AS.

  • «Атлетико» — «Реал». Онлайн
  • Онлайн-трансляция матча 8-го тура Ла Лиги «Атлетико» — «Реал»
  • Сегодня

    • Матч между «Атлетико» и «Реалом» состоится сегодня, 29-го сентября в 22:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

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