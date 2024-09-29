Симеоне о стратегии на матч с «Реалом»: Трудно изменить то, что было сделано за два дня

Главный тренеррассказал о планах команда на матч 8-го тура Примеры против

«Трудно изменить то, что было сделано за два дня. Мы всё ещё находимся в процессе поиска варианта, который даст нам больше баланса и позволяет создавать лучшие комбинации.

Во втором тайме мы можем перестроиться, но нам нужно время. Честно говоря, с четверга по воскресенье мало что может измениться», — цитирует слова главного тренера издание AS.

Матч между «Атлетико» и «Реалом» состоится сегодня, 29-го сентября в 22:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.