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    Тренер «Акрона» Тедеев: Дзюба — достояние нашего футбола

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    Главный тренер «Акрона» Заурбек Тедеев считает, что Артем Дзюба заслуженно получил приз лучшему игроку матча против «Ростова» (2:0) в 10-м туре РПЛ.

    Заурбек Тедеев
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    Заурбек Тедеев

    «Мои футболисты показали очень содержательную и правильную игру. Всё то, что мы обговаривали, у нас сегодня получилось. В первом тайме мы создали очень много моментов, в целом это заслуженная победа.

    Считаю, что "Ростов" является одной из сильнейших команд нашего чемпионата, в команде много игроков высокого уровня, которые достаточно давно играют вместе, нам было сегодня безумно тяжело.

    Дзюба — достояние российского футбола. Он многое сделал для развития футбола в стране. В последних матчах он лишний раз это доказывает. Артем сегодня заслужил приз», — сказал Тедеев эфире «Матч ТВ».

    В игре против «Ростова» Дзюба забил свой первый гол за «Акрон» на 32-й минуте встречи.

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