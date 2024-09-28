Тренер «Акрона» Тедеев: Дзюба — достояние нашего футбола

Главный тренер «Акрона»считает, чтозаслуженно получил приз лучшему игроку матча против «Ростова» (2:0) в 10-м туре РПЛ.

«Мои футболисты показали очень содержательную и правильную игру. Всё то, что мы обговаривали, у нас сегодня получилось. В первом тайме мы создали очень много моментов, в целом это заслуженная победа.

Считаю, что "Ростов" является одной из сильнейших команд нашего чемпионата, в команде много игроков высокого уровня, которые достаточно давно играют вместе, нам было сегодня безумно тяжело.

Дзюба — достояние российского футбола. Он многое сделал для развития футбола в стране. В последних матчах он лишний раз это доказывает. Артем сегодня заслужил приз», — сказал Тедеев эфире «Матч ТВ».

В игре против «Ростова» Дзюба забил свой первый гол за «Акрон» на 32-й минуте встречи.