Ташуев о поражении «Ахмата»: До сих пор не понимаем, почему команда вдруг встала

Главный тренервысказался о поражении своей команды в матче 10-го тура российской Премьер-лиги против(0:3).

«Получилось сыграть первые 15 минут согласно той структуре, тактике и плану на этот матч: мы хотели играть агрессивно, лишать соперника пространства и до первого пропущенного гола это получалось. Пропущенный мяч почему-то очень сильно нас расстроил. До сих пор не понимаем, почему команда вдруг встала — первый гол оставил нас в состоянии нокдауна. Во втором тайме допустили ещё одну ошибку — и матч проигран.

Мы ехали сюда за тремя очками. Настраивали ребят исходя из хорошего матча с "Крыльями Советов" выиграть эту игру. Мы пока только знакомимся с командой, тренировочных дней очень мало, а матчи идут один за другим. Наверное, восстановление многих травмированных игроков, которых нужно подвести по чуть-чуть, сильно сказывается. Анализ мы проведём. Матч проиграли по делу.

Как у тренера, принявшего команду, у меня всё больше вырисовывается картина по личностям, состоянию футболистов. После игры достаточно жёстко поговорили с ребятами о том, что нужно, в первую очередь, уважать и любить себя. У нас теперь три дня до кубковой игры с "Краснодаром", после которой двое суток до матча чемпионата с "Рубином" в Казани. У нас сложнейший график. Будем искать ресурсы и способ исправления ситуации», — приводит слова Ташуева пресс-служба «Ахмата».

После этого матча «Ахмат» занимает последнее 16-е место в таблице РПЛ с 6-ю очками в активе. В следующем поединке грозненцы сыграют против «Краснодара» 2-го октября.