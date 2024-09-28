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    Марко НиколичЦСКА — «Ахмат». Онлайн
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    В ЦСКА отреагировали на слухи о желании подписать Йоветича

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    Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо прокомментировал информацию о том, что московский клуб мог подписать бывшего нападающего «Манчестер Сити» и «Интера» Стевана Йоветича.

    Стеван Йоветич
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    Стеван Йоветич

    Сообщалось, что ЦСКА раздумывал над приглашением Йоветича, но в итоге решил заключить соглашение с экс-полузащитником «Ювентуса» и «Барселоны» Миралемом Пьяничем.

    «ЦСКА не интересовался Йоветичем. Более того, все последние слухи с формулировкой "ради Пьянича ЦСКА отказался от" не выдерживают никакой критики.

    Мы вели переговоры только с Миралемом. Если бы стороны не пришли к соглашению, значит последним новичком клуба остался Гуарирапа», — написал Брейдо в своем телеграм-канале.

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