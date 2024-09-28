В ЦСКА отреагировали на слухи о желании подписать Йоветича

Директор по коммуникациям ЦСКАпрокомментировал информацию о том, что московский клуб мог подписать бывшего нападающего «Манчестер Сити» и «Интера»

Сообщалось, что ЦСКА раздумывал над приглашением Йоветича, но в итоге решил заключить соглашение с экс-полузащитником «Ювентуса» и «Барселоны» Миралемом Пьяничем.

«ЦСКА не интересовался Йоветичем. Более того, все последние слухи с формулировкой "ради Пьянича ЦСКА отказался от" не выдерживают никакой критики.

Мы вели переговоры только с Миралемом. Если бы стороны не пришли к соглашению, значит последним новичком клуба остался Гуарирапа», — написал Брейдо в своем телеграм-канале.

Йоветич находится в статусе свободного агента после истечения срока контракта с греческим «Олимпиакосом».