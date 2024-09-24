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    Мостовой: Удивляет, в каком порядке Батраков

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    Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой поделился мнением об игре полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова.

    Александр Мостовой
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    Александр Мостовой

    В текущем сезоне 19-летний Батраков провел в РПЛ девять матчей, забил семь мячей и сделал пять результативных передач.

    «Меня удивляет, в каком порядке Батраков, если мы говорим о мальчишке, о котором ещё три месяца назад особо никто не слышал. Он молодец!

    Для любой команды это здорово, как и для российского футбола в целом. Я всегда говорил, что в России много талантов — просто их нужно увидеть, помочь и раскрыть.

    Это к разговорам всяких дураков, что у нас не футбольная страна. В стране живет 150 миллионов человек — как нет?

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    • Здорово, что у нас появляются таланты. Таланты у нас всегда были, есть и будут. Главное — не поднимать нос раньше времени. Нужно ежедневно трудиться», — приводит слова Мостового «Чемпионат».

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    Transfermarkt оценивает стоимость Батракова в пять миллионов евро. Контракт Алексея с «Локомотивом» рассчитан до июня 2027 года.

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