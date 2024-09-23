Аршавин: Пока Соболев выглядит тяжеловато в «Зените»

Член правления «Зенита»оценил игру нападающегов первых матчах за санкт-петербургскую команду.

Соболев провел за «Зенит» три официальных матча, в которых отметился одной результативной передачей.

«Пока он выглядит тяжеловато. Но и трудно было от Соболева чего-то ожидать, так как он долгое время не тренировался с командой. Тонус теряется.

Реакция болельщиков на трансфер Соболева? В этом аспекте Соболеву будет тяжело. А в плане игры — все зависит от него. Если у Соболева будет получаться забивать, он и сам будет чувствовать себя более уверенно.

Соболеву нужно забить три "Спартаку" в золотом матче. Это может помочь (смеется). Вову [Быстрова] тоже хейтили, но он переломил. Посмотрим», — приводит слова Аршавина Sport24.

Соболев перешел в «Зенит» в конце августа из «Спартака».