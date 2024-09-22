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    Орлов: Соболев играет так, как играл в «Спартаке»

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    Комментатор Геннадий Орлов высказался об игре форварда «Зенита» Александра Соболева в матче 9-го тура РПЛ с «Факелом». Питерский клуб победил со счетом 3:1.

    Геннадий Орлов
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    Геннадий Орлов

    «Семак вновь с первых минут выпустил трех больших форвардов. Кассьерра играл чуть в оттяжке, а Соболев действовал на острие. Сегодня он ничего хорошего не показал. Соболеву трудно измениться. Имею в виду, например, технику работы с мячом, который нередко от него отскакивает. "Стенки" с партнерами у него не получаются. По большому счету, он играет так, как играл в "Спартаке". В "Зените" нужно показывать другой футбол! Надо чаще открываться, быть более подвижным, искать игру. Да, в старании ему, конечно, не откажешь. Но сможет ли он прибавить в качестве? Тут все зависит только от его желания. Но, мне кажется, ему будет непросто. При этом Семак пока поддерживает Соболева.

    Владислав Радимов в перерыве заметил, что Соболев медленный? Так я вам об этом и говорю. Он статичен. В концовке вышел Глушенков, который, когда наберет форму, будет бегать от своих ворот до чужих. Соболев так в "Спартаке" не носился. Посмотрим. Последнее слово за Сергеем Богдановичем. У него есть из кого выбирать.

    При таком Лусиано Соболеву практически нереально стать номером один в атаке "Зенита". Да и с Кассьеррой Александру непросто конкурировать. Колумбиец координирован, а россиянин — нет.

    В следующем туре "Зенит" играет в гостях против Краснодара. Очень важный поединок. Не знаю... Если отталкиваться от сегодняшнего матча, Соболев не должен попадать в стартовый состав в игре против команды Мусаева», — цитирует Орлова «СЭ».

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