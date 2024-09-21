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    • Соболев в стартовом составе «Зенита» на матч РПЛ против «Факела»
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    Соболев выйдет в стартовом составе «Зенита» на матч РПЛ против «Факела»

    «Зенит» — «Факел»: составы, коэффициенты, прогноз

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    «Зенит» и «Факел» опубликовали стартовые составы на матч 9-го тура российской Премьер-лиги.

    Александр Соболев — нападающий «Зенита»
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    Александр Соболев — нападающий «Зенита»

    «Зенит»: Латышонок, Караваев, Сантос, Эракович, Нино, Барриос, Вендел, Соболев, Кассьерра, Педро, Лусиано.

    «Факел»: Беленов, Юрганов, Божин, Дзиов, Альшин, Якимов, Щетинин, Брахими, Ивлев, Марков, Ильин.

  • «Зенит» — «Факел». Онлайн
  • Онлайн-трансляция матча 9-го тура РПЛ «Зенит» — «Факел»
  • Сегодня

    • Матч между этими командами состоится сегодня, 21-го сентября в 16:30 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

    После 8-и туров в российской Премьер-лиге «Зенит» занимает 1-е место в таблице с 20-ю очками в активе. «Факел» — на 15-й позиции (5).

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