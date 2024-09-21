«Зенит» — «Факел»: составы, коэффициенты, прогноз

опубликовали стартовые составы на матч 9-го тура российской Премьер-лиги.

«Зенит»: Латышонок, Караваев, Сантос, Эракович, Нино, Барриос, Вендел, Соболев, Кассьерра, Педро, Лусиано.

«Факел»: Беленов, Юрганов, Божин, Дзиов, Альшин, Якимов, Щетинин, Брахими, Ивлев, Марков, Ильин.

Матч между этими командами состоится сегодня, 21-го сентября в 16:30 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

После 8-и туров в российской Премьер-лиге «Зенит» занимает 1-е место в таблице с 20-ю очками в активе. «Факел» — на 15-й позиции (5).