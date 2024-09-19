Станкович: Делаю выбор состава, чтобы побеждать в каждом матче

Главный тренервысказался о предстоящем матче против с

«Конечно, нужно было время, чтобы перезагрузиться и восстановиться к матчу. Мы готовились к этому изначально, к такому графику. Мы подготовлены, сделали определенную ротацию состава, но я делаю выбор, чтобы побеждать в каждом матче. Уже неоднократно говорил, что для меня все футболисты одинаково важны.

Николсон? Он играл за национальную команду, вернулся и хорошо себя показал на тренировках. Он проявил хорошую самоотдачу, поэтому в составе. Однозначно он не сыграет 90 минут, посмотрим, насколько он будет готов. Уверен, что он полностью отдаст себя на поле.

"Крылья" однозначно стали сильнее. Когда играешь с одним соперником несколько раз, то не может быть никаких сюрпризов, все друг друга изучили. Но точно "Крылья" стали сильнее», — цитирует Станковича «Матч ТВ».

Начало игры в 20:45 мск. С прогнозом можете ознакомиться по этой ссылке.