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    Станкович: Делаю выбор состава, чтобы побеждать в каждом матче

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    Главный тренер «Спартака» Деян Станкович высказался о предстоящем матче против с «Крыльями Советов».

    Деян Станкович
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    Деян Станкович

    «Конечно, нужно было время, чтобы перезагрузиться и восстановиться к матчу. Мы готовились к этому изначально, к такому графику. Мы подготовлены, сделали определенную ротацию состава, но я делаю выбор, чтобы побеждать в каждом матче. Уже неоднократно говорил, что для меня все футболисты одинаково важны.

    Николсон? Он играл за национальную команду, вернулся и хорошо себя показал на тренировках. Он проявил хорошую самоотдачу, поэтому в составе. Однозначно он не сыграет 90 минут, посмотрим, насколько он будет готов. Уверен, что он полностью отдаст себя на поле.

    "Крылья" однозначно стали сильнее. Когда играешь с одним соперником несколько раз, то не может быть никаких сюрпризов, все друг друга изучили. Но точно "Крылья" стали сильнее», — цитирует Станковича «Матч ТВ».

    Начало игры в 20:45 мск. С прогнозом можете ознакомиться по этой ссылке.

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