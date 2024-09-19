ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Радость «Зенита»Ассист Соболева под оскорбления фанатов. «Зенит» разобрался с «Рубином» в Кубке России Трофей Лиги чемпионовВозвращение Лиги чемпионов: игроки, команды и сюжеты, за которыми нужно следить Новак ДжоковичПровальный план Джоковича, регресс Кудерметовой и новый отказ Надаля
    Все новости спорта

    «Спартак» уверенно одолеет самарцев

    Спартак — Крылья Советов: прогноз и ставка на футбол с коэффициентом 2.13. 19.09.2024

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол России Прогнозы на Фонбет Кубок России Прогнозы на Спартак Прогнозы на Крылья Советов Календарь Кубка России
    Прогноз и ставки на «Спартак» — «Крылья Советов»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Манфред Угальде
    19 сентября в 4-м туре группового этапа Кубка России по футболу сыграют «Спартак» и «Крылья Советов». Начало игры — в 20:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Спартак» — «Крылья Советов», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Россия. Кубок. Группа A 19 Сентября 2024 года

    Спартак

  • Москва
    •  Спартак 20:45 Крылья Советов

    Крылья Советов

  • Самара
    •

    «Спартак»

    Турнирное положение: Команда Деяна Станковича намерена побороться за победу на обоих фронтах. «Спартак» нынче осел на 5 месте турнирной таблицы РПЛ.

    При этом «Спартак» в 8 поединках чемпионата настрелял 11 мячей. А вот пропускает команда редко — всего 4 мяча.

    Спартак — Крылья Советов: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в минувшем туре москвичи потеряли два зачетных пункта. Команда Станковича не сумела одолеть махачкалинцев (1:1).

    До того команда минимально переиграла «Рубин». А вот в кубковой встрече с «Динамо» Махачкала спартаковцы уступили (0:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Спартак» добыл 2 победы. В этих поединках игроки команды забили 5 мячей при 2 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: по подбору игроков «Спартак» просто обязан навязывать конкуренцию непотопляемому «Зениту». Да и в Кубке России команда способна проявить себя выгодно.

    Поединки с «Крыльями Советов» для команды исторически складываются успешно. В 5 последних очных поединках «Спартак» выиграл 3 раза при двух поражениях.

    Очевидно, что спартаковцы постараются удержаться в лидерах группы. Да и в трех последних очных встречах москвичи обыгрывали «крылышек».

    «Крылья Советов»

    Турнирное положение: Самарцы постепенно прибавляют в плане игры и результатов. При этом по итогам первых 8 туров чемпионата команда находится на 10 месте турнирной таблицы.

    Причем «Крылья Советов» слабовато действует в обороне. В 8 матчах РПЛ команда Игоря Осинькина пропустила в свои ворота аж 13 мячей.

  • Трансферный дайджест. 10 — 16 сентября
  • Началась охота на Риччи, Глебов зимой может сменить клуб, Симонс на радаре у «Ман Сити»
  • 16/09/2024

    • Последние матчи: в минувшем туре команда взяла три очка. «Крылья Советов» уверенно переиграли «Рубин» (2:0).

    До того команда минимально уступила махачкалинскому «Динамо». А вот в Кубке России самарцы были биты московскими динамовцами (1:5).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Крылья Советов» добыли 2 виктории. В этих матчах игроки команды забили 6 мячей, пропустив в свои ворота 8.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: на данном этапе «Крылья Советов» не блещут стабильностью. Да и Кубком в угоду чемпионата команда может банально пожертвовать.

    200ИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    При этом «Крылья Советов» проиграли во всех 3 своих кубковых матчах. В них самарцы пропустили уже 9 мячей.

    Отставание от 3 места в группе составляет 6 зачетных баллов. Да и забила команда Осинькина всего лишь один мяч.

    И уж точно «Крылья Советов» будет действовать с оглядкой на тылы. Самарцы способны выжать свои моменты из контратак.

    Статистика для ставок

    • «Крылья Советов» в среднем пропускают чуть реже 2 мячей за матч

    • «Спартак» в 8 матчах РПЛ пропустил 4 мяча

    • Спартаковцы обыграли самарцев в 3 последних очных поединках

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Спартак» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.40. Ничья оценена в 4.80, а победа оппонента — в скромные 8.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.79 и 2.06.

    Прогноз: Спартаковцы явно сильнее соперника, и наверняка постараются сыграть на своих козырях.

    «Спартак» потенциально способен прибавить, да и глубина состава у команды Станковича серьезная.

    Ставка: Фора «Спартака» -1.5 за 2.13.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом матче соперники на двоих настреляют более трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.82

    Ещё прогнозы на спорт
    2.46
  • Прогноз на матч Коло-Коло — Ривер Плейт
  • Футбол
  • Сегодня в 03:30
    •  1.86
  • Прогноз на матч Шнайдер — Чжао
  • Теннис
  • Сегодня в 04:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Уотсон — Костюк
  • Теннис
  • Сегодня в 04:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Кудерметова — Самсонова
  • Теннис
  • Сегодня в 04:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Александрова — Кудерметова
  • Теннис
  • Сегодня в 06:00
    •  2.86
  • Прогноз на матч Зигемунд — Ван
  • Теннис
  • Сегодня в 06:00
    •  1.69
  • Прогноз на матч Волынец — Зиданшек
  • Теннис
  • Сегодня в 06:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Нарди — Марожан
  • Теннис
  • Сегодня в 09:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Даниэль — Сонего
  • Теннис
  • Сегодня в 09:30
    •  2.39
  • Прогноз на матч Дардери — Кукушкин
  • Теннис
  • Сегодня в 10:30
    •  1.88
  • Прогноз на матч Мпетши-Перрикар — Сунь
  • Теннис
  • Сегодня в 11:30
    •  1.94
  • Прогноз на матч Чилич — Свайда
  • Теннис
  • Сегодня в 14:30
    •  2.38
  • Прогноз на матч Акрон — Факел
  • Футбол
  • Сегодня в 16:15
    •  2.25
  • Прогноз на матч Кайсар — Астана
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Спартак» — «Крылья Советов»: прогноз, ставка (2.13), статистика, коэффициенты матча 19.09.2024. Прогнозы на футбол. «Спартак» уверенно одолеет самарцев
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры