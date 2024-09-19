19 сентября в 4-м туре группового этапа Кубка России по футболу сыграют «Спартак» и «Крылья Советов». Начало игры — в 20:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Спартак» — «Крылья Советов», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Спартак»

Турнирное положение: Команда Деяна Станковича намерена побороться за победу на обоих фронтах. «Спартак» нынче осел на 5 месте турнирной таблицы РПЛ.

При этом «Спартак» в 8 поединках чемпионата настрелял 11 мячей. А вот пропускает команда редко — всего 4 мяча.

Последние матчи: в минувшем туре москвичи потеряли два зачетных пункта. Команда Станковича не сумела одолеть махачкалинцев (1:1).

До того команда минимально переиграла «Рубин». А вот в кубковой встрече с «Динамо» Махачкала спартаковцы уступили (0:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Спартак» добыл 2 победы. В этих поединках игроки команды забили 5 мячей при 2 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: по подбору игроков «Спартак» просто обязан навязывать конкуренцию непотопляемому «Зениту». Да и в Кубке России команда способна проявить себя выгодно.

Поединки с «Крыльями Советов» для команды исторически складываются успешно. В 5 последних очных поединках «Спартак» выиграл 3 раза при двух поражениях.

Очевидно, что спартаковцы постараются удержаться в лидерах группы. Да и в трех последних очных встречах москвичи обыгрывали «крылышек».

«Крылья Советов»

Турнирное положение: Самарцы постепенно прибавляют в плане игры и результатов. При этом по итогам первых 8 туров чемпионата команда находится на 10 месте турнирной таблицы.

Причем «Крылья Советов» слабовато действует в обороне. В 8 матчах РПЛ команда Игоря Осинькина пропустила в свои ворота аж 13 мячей.

Последние матчи: в минувшем туре команда взяла три очка. «Крылья Советов» уверенно переиграли «Рубин» (2:0).

До того команда минимально уступила махачкалинскому «Динамо». А вот в Кубке России самарцы были биты московскими динамовцами (1:5).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Крылья Советов» добыли 2 виктории. В этих матчах игроки команды забили 6 мячей, пропустив в свои ворота 8.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: на данном этапе «Крылья Советов» не блещут стабильностью. Да и Кубком в угоду чемпионата команда может банально пожертвовать.

При этом «Крылья Советов» проиграли во всех 3 своих кубковых матчах. В них самарцы пропустили уже 9 мячей.

Отставание от 3 места в группе составляет 6 зачетных баллов. Да и забила команда Осинькина всего лишь один мяч.

И уж точно «Крылья Советов» будет действовать с оглядкой на тылы. Самарцы способны выжать свои моменты из контратак.

Статистика для ставок

«Крылья Советов» в среднем пропускают чуть реже 2 мячей за матч

«Спартак» в 8 матчах РПЛ пропустил 4 мяча

Спартаковцы обыграли самарцев в 3 последних очных поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Спартак» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.40. Ничья оценена в 4.80, а победа оппонента — в скромные 8.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.79 и 2.06.

Прогноз: Спартаковцы явно сильнее соперника, и наверняка постараются сыграть на своих козырях.

«Спартак» потенциально способен прибавить, да и глубина состава у команды Станковича серьезная.

Ставка: Фора «Спартака» -1.5 за 2.13.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом матче соперники на двоих настреляют более трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.82