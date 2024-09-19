Спартак
Крылья Советов
«Спартак»
Турнирное положение: Команда Деяна Станковича намерена побороться за победу на обоих фронтах. «Спартак» нынче осел на 5 месте турнирной таблицы РПЛ.
При этом «Спартак» в 8 поединках чемпионата настрелял 11 мячей. А вот пропускает команда редко — всего 4 мяча.
Спартак — Крылья Советов: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в минувшем туре москвичи потеряли два зачетных пункта. Команда Станковича не сумела одолеть махачкалинцев (1:1).
До того команда минимально переиграла «Рубин». А вот в кубковой встрече с «Динамо» Махачкала спартаковцы уступили (0:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Спартак» добыл 2 победы. В этих поединках игроки команды забили 5 мячей при 2 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: по подбору игроков «Спартак» просто обязан навязывать конкуренцию непотопляемому «Зениту». Да и в Кубке России команда способна проявить себя выгодно.
Поединки с «Крыльями Советов» для команды исторически складываются успешно. В 5 последних очных поединках «Спартак» выиграл 3 раза при двух поражениях.
Очевидно, что спартаковцы постараются удержаться в лидерах группы. Да и в трех последних очных встречах москвичи обыгрывали «крылышек».
«Крылья Советов»
Турнирное положение: Самарцы постепенно прибавляют в плане игры и результатов. При этом по итогам первых 8 туров чемпионата команда находится на 10 месте турнирной таблицы.
Причем «Крылья Советов» слабовато действует в обороне. В 8 матчах РПЛ команда Игоря Осинькина пропустила в свои ворота аж 13 мячей.
Последние матчи: в минувшем туре команда взяла три очка. «Крылья Советов» уверенно переиграли «Рубин» (2:0).
До того команда минимально уступила махачкалинскому «Динамо». А вот в Кубке России самарцы были биты московскими динамовцами (1:5).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Крылья Советов» добыли 2 виктории. В этих матчах игроки команды забили 6 мячей, пропустив в свои ворота 8.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: на данном этапе «Крылья Советов» не блещут стабильностью. Да и Кубком в угоду чемпионата команда может банально пожертвовать.
При этом «Крылья Советов» проиграли во всех 3 своих кубковых матчах. В них самарцы пропустили уже 9 мячей.
Отставание от 3 места в группе составляет 6 зачетных баллов. Да и забила команда Осинькина всего лишь один мяч.
И уж точно «Крылья Советов» будет действовать с оглядкой на тылы. Самарцы способны выжать свои моменты из контратак.
Статистика для ставок
- «Крылья Советов» в среднем пропускают чуть реже 2 мячей за матч
- «Спартак» в 8 матчах РПЛ пропустил 4 мяча
- Спартаковцы обыграли самарцев в 3 последних очных поединках
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Спартак» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.40. Ничья оценена в 4.80, а победа оппонента — в скромные 8.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.79 и 2.06.
- 1.82Манчестер Сити — Интер: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 3.55ЦСКА — Краснодар: прогноз и ставкаСегодня в 19:00
- 2.11ПСЖ — Жирона: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
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Прогноз: Спартаковцы явно сильнее соперника, и наверняка постараются сыграть на своих козырях.
«Спартак» потенциально способен прибавить, да и глубина состава у команды Станковича серьезная.
Ставка: Фора «Спартака» -1.5 за 2.13.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом матче соперники на двоих настреляют более трех мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 2.82