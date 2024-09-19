«Пари НН» — «Ахмат»: счет матча 1:2, обзор голов

Нижегородскийпроиграл на своем полев матче группового этапа Кубка России Путь РПЛ со счетом 1:2.

На 9-й минуте счет открыл недавний новичок гостей Максим Самородов.

На 28-й минуте капитан хозяев Кирилл Гоцук сравнял счет.

Он же на 57-й минуте получил прямую красную карточку и хозяева остались в меньшинстве, чем через две минуты воспользовался «Ахмат». Мяч с пенальти в сетку отправил Лукас Ловат.

Футбол. Россия. Кубок. Группа C Пари НН — Ахмат 1:2 Голы: 0:1 Samorodov M. (9'), 1:1 Кирилл Гоцук (28'), 1:2 Лукас Ловат (пенальти) (59') Пари НН: Вадим Лукьянов, Максим Шнапцев, Кирилл Гоцук, Никита Каккоев, Виктор Александров, Николай Калинский, Никита Ермаков, Александр Трошечкин, Владислав Карапузов, Зе Турбо, Vedernikov D. Ахмат: Михаил Опарин, Ризван Уциев, Турпал Ибишев, Надер Гандри, Лукас Ловат, Светослав Ковачев, Заим Диванович, Владислав Камилов, Silva Lima I., Talal A., Samorodov M. Предупреждения: Виктор Александров (45+1'), Никита Каккоев (49'), Talal A. (77'), (90+1'), Валерий Царукян (90+1'), Ризван Уциев (90+4') Удаление: Кирилл Гоцук (57')

После этого матча у «Ахмата» стало 6 очков в группе С и он идет третьим, а «Пари НН» (1) замыкает таблицу.