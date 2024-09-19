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    «Пари НН» уступил дома «Ахмату» в Кубке России

    «Пари НН» — «Ахмат»: счет матча 1:2, обзор голов

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    Нижегородский «Пари НН» проиграл на своем поле «Ахмату» в матче группового этапа Кубка России Путь РПЛ со счетом 1:2.

    Лукас Ловат
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    Лукас Ловат

    На 9-й минуте счет открыл недавний новичок гостей Максим Самородов.

    На 28-й минуте капитан хозяев Кирилл Гоцук сравнял счет.

    Он же на 57-й минуте получил прямую красную карточку и хозяева остались в меньшинстве, чем через две минуты воспользовался «Ахмат». Мяч с пенальти в сетку отправил Лукас Ловат.

    Футбол. Россия. Кубок. Группа C
    Пари НН — Ахмат 1:2
    Голы: 0:1 Samorodov M. (9'), 1:1 Кирилл Гоцук (28'), 1:2 Лукас Ловат (пенальти) (59') Пари НН: Вадим Лукьянов, Максим Шнапцев, Кирилл Гоцук, Никита Каккоев, Виктор Александров, Николай Калинский, Никита Ермаков, Александр Трошечкин, Владислав Карапузов, Зе Турбо, Vedernikov D. Ахмат: Михаил Опарин, Ризван Уциев, Турпал Ибишев, Надер Гандри, Лукас Ловат, Светослав Ковачев, Заим Диванович, Владислав Камилов, Silva Lima I., Talal A., Samorodov M. Предупреждения: Виктор Александров (45+1'), Никита Каккоев (49'), Talal A. (77'), (90+1'), Валерий Царукян (90+1'), Ризван Уциев (90+4') Удаление: Кирилл Гоцук (57')

    После этого матча у «Ахмата» стало 6 очков в группе С и он идет третьим, а «Пари НН» (1) замыкает таблицу.

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