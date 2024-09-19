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    Личка: Нам нужно быть более эффективными впереди

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    Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка высказался о матче против махачкалинского «Динамо» (2:2, по пенальти 5:3) в Кубке России.

    Марцел Личка
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    Марцел Личка

    «Первый тайм мы сыграли очень хорошо, но первый пропущенный гол — копия мяча, который забил нам "Ахмат". Мы еще вчера разговаривали об этом. Непонятно, почему мы боимся и неуверенно играем в штрафной. Не могу сказать, что во втором тайме соперник давил нас. Выбили мяч, не было подстраховки за Фернандесом, и быстрый Агаларов завершил, как он умеет это на высоком уровне. Сами себе создали интригу.

    С другой стороны, мы приезжаем сюда на следующей неделе, ребята будут знать, что нас здесь будет ждать. Такие игры тоже нужно играть и показывать характер. Не всегда будешь играть в спокойный футбол. Соперник был хороший. Будем стараться исправлять ситуацию, но нам нужно быть более эффективными впереди», — цитирует Личку «Матч ТВ».

    Московское «Динамо» набрало 8 очков и вышло в лидеры группы А, махачкалинцы (7 очков) располагаются на второй строчке.

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