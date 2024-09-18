«Бетис» — «Хетафе»: счет матча 2:1, обзор голов

На дубль Джовани Ло Сельсо гости ответили точным ударом Мауро Арамбарри.
Футбол. Испания. Примера
Бетис — Хетафе 2:1
Голы: 1:0 Джовани Ло Чельсо (пенальти) (61'), 2:0 Джовани Ло Чельсо (74'), 2:1 Мауро Арамбарри (90 + 4') Бетис: Руи Силва, Эктор Бельерин, Диего Льоренте, Натан, Ромен Перро (Рикардо Родригес, 46'), Серхи Альтмира, Марк Рока, Пабло Форнальс (Айтор Руйбаль, 77'), Джовани Ло Чельсо (Икер Лосада, 78'), Абде Эззальзули (Хуанми, 86'), Витор Уго Роке Феррейра (Эсекьель Авила, 86') Хетафе: Давид Сория, Алекс Солас (Мауро Арамбарри, 62'), Диего Рико, Омар Альдерете, Даконам Ортега Дьене, Хуан Иглесиас, Карлос Аленья (Alberto Risco, 75'), Луис Милья (Yellu Santiago, 75'), Бертуг Йылдырым (Борха Майораль, 75'), Петер Гонсалес (Карлес Перес, 46'), Christantus Uche Предупреждения: Алекс Солас (12'), Карлос Аленья (13'), Омар Альдерете (15'), Jose Bordalas (16'), Ромен Перро (38'), Пабло Форнальс (43'), Бертуг Йылдырым (58'), Диего Рико (64'), Руи Силва (88') Удаление: Jose Bordalas (90 + 2')
Календарь и таблица испанской Примеры
«Бетис» набрал восемь очков и занимает шестую строчку в таблице ла лиги. «Хетафе» — с 3 баллами на восемнадцатой строчке.