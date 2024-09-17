Дубли Эриксена, Рашфорда и Гарначо помогли «МЮ» разгромить «Барнсли»

Завершились три матча 1/16 финала Кубка английской лиги.

В одной из встреч «Манчестер Юнайтед» разгромил «Барнсли» со счетом 7:0.

У «манкунианцев» дубль оформил нападающий Маркус Рашфорд, который забил свои голы на 16-й и 58-й минутах встречи. Еще 2 гола записал на свой счет Кристиан Эриксен, отличившись на 81-й и 85-й минутах поединка.

Также дубль в составе «Манчестер Юнайтед» записали на свой счет Алехандро Гарначо, забив голы на 45+2-й минуте и на 49-й минуте. Еще один гол забил Антони на 35-й минуте с пенальти.

Футбол. Англия. Кубок Лиги Манчестер Юнайтед — Барнсли 7:0 Голы: 1:0 Маркус Рашфорд (16'), 2:0 Антони (пенальти) (35'), 3:0 Алехандро Гарначо (45 + 2'), 4:0 Алехандро Гарначо (49'), 5:0 Маркус Рашфорд (58'), 6:0 Кристиан Эриксен (81'), 7:0 Кристиан Эриксен (85') Манчестер Юнайтед: Диогу Далот (Нуссайр Мазрауи, 63'), Гарри Магуайр, Джонни Эванс (Маттейс де Лигт, 78'), Каземиро, Мануэль Угарте (Бруну Фернандеш, 62'), Кристиан Эриксен, Алехандро Гарначо (Амад Диалло, 84'), Алтай Байындыр, Антони, Маркус Рашфорд (Джошуа Зиркзее, 63'), Toby Collyer Барнсли: Джош Эрл, Марк Робертс (Conor McCarthy, 46'), Fabio Jalo (Стивен Хамфрис, 46'), Max Watters (Сэм Косгроу, 56'), Luca Connell, Corey O'Keeffe, Vimal Yoganathan (Matthew Craig, 46'), Adam Phillips, Barry Cotter (Kyran Lofthouse, 63'), Mael de Gevigney, Gaga Slonina Предупреждения: Gaga Slonina (34'), Стивен Хамфрис (72'), Corey O'Keeffe (90 + 3')

В параллельном матче «Саутгемптон» в серии пенальти обыграл «Эвертон» (1:1, 6:5 по пен.).

В основное время матча команды обменялись голами. У «Эвертона» отличился Абдулайе Дукуре на 20-й минуте, а у «Саутгемптона» гол забил Тейлор Харвуд-Беллис на 32-й минуте.

В серии пенальти сильнее оказались «святые». Победный удар на счету Джеймса Бри.

Футбол. Англия. Кубок Лиги Эвертон — Саутгемптон 1:1 Голы: 1:0 Абдулайе Дукуре (20'), 1:1 Тейлор Харвуд-Беллис (32'), 1:1 Майкл Кин (пенальти) (86'), 1:1 Матеуш Фернандеш (пенальти) (86'), 2:2 Дуайт Макнил (пенальти) (86'), 2:2 Росс Стюарт (пенальти) (86'), 3:3 Илиман Ндиайе (пенальти) (86'), 3:3 Бен Бреретон (пенальти) (86'), 4:4 Йеспер Линдстрём (пенальти) (86'), 4:4 Тейлор Харвуд-Беллис (пенальти) (86'), 5:5 Джек Харрисон (пенальти) (86'), 5:5 Джо Арибо (пенальти) (86'), 5:6 Джеймс Бри (пенальти) (86') Эвертон: Жоау Виржиния, Бету (Эшли Янг, 62'), Майкл Кин, Орел Мангала, Йеспер Линдстрём, Абдулайе Дукуре (Тим Айрогбунам, 79'), Дуайт Макнил, Илиман Ндиайе, Roman Dixon, Jake O'Brien, Harrison Armstrong (Джек Харрисон, 62') Саутгемптон: Алекс Маккарти, Адам Лаллана (Матеуш Фернандеш, 46'), Чарли Тейлор, Тейлор Харвуд-Беллис, Джеймс Бри, Райан Фрейзер (Бен Бреретон, 63'), Джо Арибо, Лесли Угочукву (Флинн Даунс, 62'), Адам Армстронг (Росс Стюарт, 79'), Максвелл Корне (Tyler Dibling, 63'), Nathan Wood Предупреждения: Адам Армстронг (27'), Roman Dixon (31'), Джек Харрисон (74'), Йеспер Линдстрём (86')

Еще в одном поединке «Престон» одолел «Фулхэм» в серии пенальти (1:1, 16:15 по пен.).

У «Престона» единственный гол в основное время забил Райан Ледсон на 35-й минуте, а у «Фулхэма» Рейсс Нелсон на 61-й минуте.

Победный пенальти в составе «Престона» забил все тот же Райан Ледсон.