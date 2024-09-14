Галактионов: «Локомотив» показал зубы в матче с «Оренбургом»

Михаил Галактионов Фото: globallookpress.com
«Это первый матч после большой паузы на игры сборных. Сложно было собрать всех воедино по тонусу.
Ребятам честь и хвала, команда проявила характер и показала зубы. По игровым компонентам есть вопросы, о чем говорили, но итоговым счетом мы довольны.
Мы уже много говорим о Батракове, но главное, что он прибавляет и является кандидатом в сборную России.
Мы должны растить своих пацанов, которые в будущем могут вырасти в качественных игроков», — приводит слова Галактионова «Матч ТВ».
«Локомотив» набрал 19 очков и восьми матчах и поднялся на первое место в таблице РПЛ. В девятом туре РПЛ «железнодорожники» сыграют на выезде с «Пари НН»