Галактионов: «Локомотив» показал зубы в матче с «Оренбургом»

Главный тренер «Локомотива»прокомментировал победу над(4:2) в восьмом туре РПЛ.

«Это первый матч после большой паузы на игры сборных. Сложно было собрать всех воедино по тонусу.

Ребятам честь и хвала, команда проявила характер и показала зубы. По игровым компонентам есть вопросы, о чем говорили, но итоговым счетом мы довольны.

Мы уже много говорим о Батракове, но главное, что он прибавляет и является кандидатом в сборную России.

Мы должны растить своих пацанов, которые в будущем могут вырасти в качественных игроков», — приводит слова Галактионова «Матч ТВ».

Календарь и таблица РПЛ

«Локомотив» набрал 19 очков и восьми матчах и поднялся на первое место в таблице РПЛ. В девятом туре РПЛ «железнодорожники» сыграют на выезде с «Пари НН»