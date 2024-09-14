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    Галактионов: «Локомотив» показал зубы в матче с «Оренбургом»

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Локомотив Оренбург РПЛ Футбол России
    Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов прокомментировал победу над «Оренбургом» (4:2) в восьмом туре РПЛ.

    Михаил Галактионов
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    Михаил Галактионов

    «Это первый матч после большой паузы на игры сборных. Сложно было собрать всех воедино по тонусу.

    Ребятам честь и хвала, команда проявила характер и показала зубы. По игровым компонентам есть вопросы, о чем говорили, но итоговым счетом мы довольны.

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    • Мы уже много говорим о Батракове, но главное, что он прибавляет и является кандидатом в сборную России.

    Мы должны растить своих пацанов, которые в будущем могут вырасти в качественных игроков», — приводит слова Галактионова «Матч ТВ».

    Календарь и таблица РПЛ

    «Локомотив» набрал 19 очков и восьми матчах и поднялся на первое место в таблице РПЛ. В девятом туре РПЛ «железнодорожники» сыграют на выезде с «Пари НН»

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