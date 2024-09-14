«Локомотив» выиграл у «Оренбурга», 19-летний Батраков оформил дубль

Матч в Оренбурге завершился со счетом 4:2 в пользу «железнодорожников».
Автором победного гола стал французский защитник «Локомотива» Жерзино Ньямси, отличившийся на 86-й минуте.
Еще два мяча в ворота хозяев отправил 19-летний полузащитник столичной команды Алексей Батраков (16-я и 39-я минуты).
Уже в компенсированное время четвертый гол в составе «Локо» забил Владислав Сарвели (90+6).
У «Оренбурга» дважды отличился иранский нападающий Саид Сахархизан (36, 62).
На 67-й минуте нападающий «Локомотива» Дмитрий Воробьев не реализовал пенальти — его удар отразил вратарь уральского клуба Богдан Москвичев.
«Локомотив» поднялся на первое место в таблице РПЛ — 19 очков. «Оренбург» остался на 12-й строчке — шесть очков.
В девятом туре РПЛ «Локомотив» сыграет на выезде с «Пари НН», а «Оренбург» встретится в гостях с «Химками».