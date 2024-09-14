Черчесов рассказал, как путал имена футболистов сборной Казахстана в матче с Норвегией

Наставник сборной Казахстанаотметил, что в матче Лиги наций с Норвегией он не мог достучаться до своих подопечных.

Встреча закончилась вничью 0:0.

«Могу вам маленький секрет открыть: когда я кричал, по-моему, путал их имена. И футболисты иногда на меня даже не обращали внимания. Значит, я ору на кого-то, а он на меня не смотрит, потому что его по-другому зовут. Так тоже бывает.

Кричал ли на Зайнутдинова? Когда он показывал, что замену просит, и всё равно бегал. Тогда я кричал, чтобы он остановился, потому что если что-то с мышцами, то надо встать. Иначе при любом следующем рывке спазм может привести к надрыву мышц», — приводит слова Черчесова «Матч ТВ».