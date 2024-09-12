Мусаев о «Зените»: Непобедимых команд не бывает, до матча шансы равны

Нападающийподелился ожиданиями от предстоящего матча 8-го тура российской Премьер-лиги против

«Понятно, что это будет большой матч. Это будет борьба за три очка, но любой матч — борьба за три очка.

Борьба за шесть очков? Мы можем выиграть у "Зенита", а потом проиграть следующий матч. Будет ли смысл? "Зенит" — действующий чемпион? Непобедимых команд не бывает. До матча шансы равны», — сказал Мусаев «Матч ТВ».

Матч между ЦСКА и «Зенитом» в рамках 8-го тура РПЛ состоится 14-го сентября в 16:30 мск. Армейцы занимают 5-е место в таблице чемпионата России с 13-ю очками в активе, а «сине-бело-голубые» располагаются на 1-й позиции (17 баллов).