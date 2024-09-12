Лебеденко объяснил, чего не хватает молодому поколению игроков

Воспитанник московского «Торпедо»рассказал, что не так с молодыми футболистами.

«Вы больше 20 лет играли на профессиональном уровне. Чего в целом не хватает нынешнему поколению? Раньше умели играть в хоккей и другие виды спорта. Сейчас дай футболистам баскетбольный мяч, не говорю уже о коньках, и они не знают, что делать.

Это большая проблема современных детей. Разные тренировки позволяют думать по-разному. Советское поколение было сильнее нашего. Если у меня получится заняться детским спортом, я хотел бы внедрять нетрадиционные методы — пляжка, снег.

Мы все детство играли на снегу, а сейчас у них идеальные поля с подогревом. Но нагрузка на снегу и идеальном поле разная. И ещё одна проблема поколения — телефон», — сказал Лебеденко «Чемпионату».

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Игорь Лебеденко выступал за «Торпедо» с 2000 по 2004 год, а также с 2019 по 2024 год. Также в его карьере был «Локомотив», «Сатурн», «Факел», «Ростов», «Рубин».