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    Данн о Холанне: Он делает свою работу удивительно хорошо

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    Бывший футболист «Манчестер Сити» Ричард Данн оценил игру нападающего «горожан» Эрлинга Холанна.

    Эрлинг Холанн — нападающий «Манчестер Сити»
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    Эрлинг Холанн — нападающий «Манчестер Сити»

    «Конечно, это работа не для одного человека, понадобится помощь. Нужны люди, чтобы перекрыть линию снабжения. Иногда придется отойти в сторону и просто восхищаться гениальным футболистом и принять, что, если он захочет, он добьется чего-то из-за того, как он двигается, желания забивать голы, позиций, которые он занимает. Его так трудно сдержать.

    (Раньше) часто именно "Арсенал" был лучшей командой, и нужно было попытаться остановить Тьерри Анри в нападении. Это было почти невозможно из-за линии снабжения его мячом — она шла со всех сторон, из глубины и через полузащиту. К сожалению, это ситуация, когда вы играете с лучшей командой в мире и лучшим центральным нападающим, который отчаянно хочет забивать голы. Пытаться регулярно останавливать его — почти невыполнимая миссия.

    Физически он, вероятно, один из самых крупных игроков в лиге. Центральные защитники смотрят на него и думают: "Он быстрее меня, он сильнее меня, он может ударить обеими ногами, обыграть меня в воздухе, какие у меня шансы?" Он наслаждается этим.

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    • Он любит забивать самые разные голы. Когда я смотрю за ним, мне нравится, как он счастлив коснуться мяча один или два раза и забить гол. Его не волнует вовлеченность в игру, он просто хочет делать работу, о которой его просят. Он делает ее удивительно хорошо», — сказал Данн Goal.

    В нынешнем сезоне Холанн провел за «Манчестер Сити» 3 матча в рамках английской Премьер-лиги и забил 7 голов, занимая 1-е место в списке лучших бомбардиров чемпионата.

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