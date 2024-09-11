Черчесов: Первые результаты во главе сборной Казахстана не пугают

Российский главный тренер сборной Казахстанавысказался о дебютных матчах у руля команды.

Напомним, что в Лиге наций казахстанцы сыграли вничью с Норвегией (0:0) и уступили Словении (0:3).

Календарь и таблица Лиги наций

«Вернулся в Москву в среду. Сейчас нужно проанализировать прошедшие игры, которые дали богатую пищу для размышлений. Посмотрим, какие шаги предпринять в плане улучшения нашего футбола — возможно, где-то поменяем ребятам позиции или перейдем со схемы с пятью защитниками на расстановку с четырьмя. Нам важно найти баланс на поле — и для хорошего выступления в нынешней Лиги наций, и, главное, в преддверии отборочного турнира чемпионата мира-2026.

Результаты не испугали: в Алма-Ате против Норвегии с Холланном в составе выглядели достойно, а в Словении помимо высокого класса соперника (достаточно посмотреть, какие клубы представляют ее игроки, тот же сделавший хет-трик Шешко) сказалось низкое качество газона.

В общем, никакого волнения — работа продолжается. В том числе по налаживанию прочной связи с молодежной сборной, на встрече которой с Бельгией в квалификации Евро-2025 я побывал во вторник. Там есть ряд перспективных ребят», — цитирует Черчесова «Спорт-Экспресс».