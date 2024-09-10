Андорра — Мальта: счет матча 0:1, обзор гола

Сборная Андорры Фото: globallookpress.com
Единственным забитым мячом в этой игре отметился Райан Камензули.
Футбол. Лига наций УЕФА. D2
Андорра — Мальта 0:1
Гол: 0:1 Райан Камензули (45') Андорра: Икер, Макс Льовера, Марк Валес, Иан Оливера, Мойсес Сан-Никола (Eric Izquierdo, 81'), Хесус Рубио (Жорди Алаез, 64'), Джоэль Гиллен (Жоау Тейшейра, 35'), Жоан Сервос, Альберт Росас Убак, Biel Borra Font (Ricard Fernandez, 64'), Eric Vales (Кристиан Гарсия, 81') Мальта: Анри Бонелло, Жан Борг, Зак Мускат, Кириан Нвоко (Пол Мбонг, 77'), Тедди Теума (Янник Янкам, 90'), Райан Камензули, Мэттью Гийомье, Джозеф Мбонг, Курт Шоу, Люк Монтебелло (Кемар Райд, 59'), Carlo Zammit Lonardelli Предупреждения: Джоэль Гиллен (7'), Жорди Алаез (68'), Альберт Росас Убак (83'), Carlo Zammit Lonardelli (90 + 2')
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Мальта набрала три очка и идет второй в группе 2. У Андорры нет зачетных баллов и последнее место.