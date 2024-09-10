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    Андорра уступила Мальте в Лиге наций

    Андорра — Мальта: счет матча 0:1, обзор гола

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    В матче второго тура Лиги D Лиги наций сборная Мальты на выезде победила команду Андорры со счетом 1:0.

    Сборная Андорры
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    Сборная Андорры

    Единственным забитым мячом в этой игре отметился Райан Камензули.

    Футбол. Лига наций УЕФА. D2
    Андорра — Мальта 0:1
    Гол: 0:1 Райан Камензули (45') Андорра: Икер, Макс Льовера, Марк Валес, Иан Оливера, Мойсес Сан-Никола (Eric Izquierdo, 81'), Хесус Рубио (Жорди Алаез, 64'), Джоэль Гиллен (Жоау Тейшейра, 35'), Жоан Сервос, Альберт Росас Убак, Biel Borra Font (Ricard Fernandez, 64'), Eric Vales (Кристиан Гарсия, 81') Мальта: Анри Бонелло, Жан Борг, Зак Мускат, Кириан Нвоко (Пол Мбонг, 77'), Тедди Теума (Янник Янкам, 90'), Райан Камензули, Мэттью Гийомье, Джозеф Мбонг, Курт Шоу, Люк Монтебелло (Кемар Райд, 59'), Carlo Zammit Lonardelli Предупреждения: Джоэль Гиллен (7'), Жорди Алаез (68'), Альберт Росас Убак (83'), Carlo Zammit Lonardelli (90 + 2')

    Календарь и таблица Лиги наций

    Мальта набрала три очка и идет второй в группе 2. У Андорры нет зачетных баллов и последнее место.

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