ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Локомотив» обыграл «Магнитку» в матче открытияМатч за Кубок Открытия, первый гол Кузнецова, «Зеленое дерби»
  • 15:18
    • «Сьон» объявил о переходе Антона Миранчука
  • 11:42
    • Семака признали лучшим тренером РПЛ в июле и августе
  • 15:13
    • Полузащитник «Барсы» Берналь пропустит год после операции на колене
  • 14:38
    • Матч между молодежными сборными России и Вьетнама не будет доигран из-за сложных погодных условий
  • 14:29
    • Пиняев: Не хочу быть на подхвате у латиносов в «Зените»
    Все новости спорта

    Зидан рассказал, почему не готов возглавить «Ман Юнайтед»

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ АПЛ Футбол Англии Манчестер Юнайтед
    Бывший главный тренер «Реала» Зинедин Зидан высказался о возможной работе в «Манчестер Юнайтед».

    Зинедин Зидан
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Зинедин Зидан

    «Хотел бы я возглавить "Манчестер Юнайтед"? Я понимаю английский язык, но не совсем свободно на нём разговариваю. Знаю, что есть тренеры, которые приходят в клубы, не зная национального языка. Но я работаю по другим принципам.

    Победы состоят из множества компонентов, у них очень глобальный контекст. Поэтому я знаю, что мне нужно для победы», — сказал Зидан Daily Mail.

  • Не Тен Хагом единым. Пять причин для радости болельщиков «Манчестер Юнайтед»
  • Для болельщиков «МЮ» дела снова обстоят довольно мрачно, но есть и поводы для оптимизма
  • Вчера

    • Ранее сообщалось о том, что главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг может покинуть клуб. После 3-х туров в АПЛ «красные дьяволы» занимают 14-е место в таблице с 3 очками в активе.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Франция исправится за неудачный старт
  • Франция — Бельгия. Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
  • Команда Черчесова потерпит поражение?
  • Словения — Казахстан. Прогноз и ставки
  • 2.24
    •
  • «Авангард» имеет больше шансов на успех?
  • «Авангард» — «Ак Барс». Прогноз и ставки
  • 2.55
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБесплатная ставка €20 по промо LIVEFBEU ИгратьБонус 180% к первому пополнению
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.10
  • Экспресс дня 9 сентября
  • Сегодня в 21:45
    •  1.80
  • Прогноз на матч Франция — Бельгия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.24
  • Прогноз на матч Словения — Казахстан
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.55
  • Прогноз на матч Авангард — Ак Барс
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:30
    •  2.29
  • Прогноз на матч Локомотив — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Израиль — Италия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.30
  • Прогноз на матч Черногория — Уэльс
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.59
  • Прогноз на матч Нидерланды — Германия
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч Англия — Финляндия
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры