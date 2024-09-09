Зидан рассказал, почему не готов возглавить «Ман Юнайтед»

Бывший главный тренервысказался о возможной работе в

«Хотел бы я возглавить "Манчестер Юнайтед"? Я понимаю английский язык, но не совсем свободно на нём разговариваю. Знаю, что есть тренеры, которые приходят в клубы, не зная национального языка. Но я работаю по другим принципам.

Победы состоят из множества компонентов, у них очень глобальный контекст. Поэтому я знаю, что мне нужно для победы», — сказал Зидан Daily Mail.

Ранее сообщалось о том, что главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг может покинуть клуб. После 3-х туров в АПЛ «красные дьяволы» занимают 14-е место в таблице с 3 очками в активе.