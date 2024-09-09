Онугха: Турецкая Суперлига — это как европейская Саудовская Аравия, футбол там не на первом плане

Российский нападающий «Копенгагена»рассказал, почему решил остаться в чемпионате Дании.

Онугха перешел в «Копенгаген» из «Вайле» в начале сентября за 1,50 миллиона евро.

«"Антверпен" всё лето был рядом, регулярно интересовался, что да как. Я не давал ответ, потому что не особо горел желанием туда переходить. Мне не нравится бельгийская лига. Ехать туда из Дании — это не прям вау. Понимаю, что она чуть сильнее, чем датская, но всё же. Да и клуб как по мне — середняк.

Президент "Вайле" хотел, чтобы я перешёл в "Ризеспор", но я сразу сказал, что Турцию не рассматриваю вообще. Да, Суперлига считается хорошим турниром, но я к ней серьезно не отношусь. Не знаю почему. Для меня это как европейская Саудовская Аравия, футбол там, как мне кажется, не на первом плане.

Самый реальный вариант, который мне подходил — "Хольштайн Киль". У нас было общение с главным тренером, со спортивным директором, с руководством. Все очень сильно хотели, но по финансовым условиям клубы долго не могли договориться.

Общались две-три недели, но в итоге не сошлись. Вроде было всё рядом, но по итогу "Хольштайн" сообщил, что не сможет заплатить желаемую "Вайле" сумму.

Мне даже уже презентовали, как команда играет, какая у меня будет роль. Личные условия тоже обсудили. А клубы не договорились. А я, как уже говорил в предыдущем интервью, очень хотел в Бундеслигу, очень нравится этот чемпионат.

Появлялся еще периодически "Майнц", но первым номером в переговорах не был. Насколько знаю, у них Эрик Максим Шупо-Мотинг был в приоритете, но он в итоге не согласился. На меня вышли в самом конце окна, но когда услышали, сколько запросил клуб, ответили отказом — для них это много.

Ещё "Лечче" интересовался, представители клуба прилетали на 1-й тур нового сезона, когда я дубль оформил. Им всё нравилось, они сильно загорелись. Но предложили сумму, которая с реальностью никак не сопоставима», — сказал Онугха в интервью «Чемпионату».

Transfermarkt оценивает стоимость 28-летнего футболиста в 1,70 миллиона евро.