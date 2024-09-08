Президент «Сьона»: Мы хотим подписать Антона Миранчука

Президент швейцарскогоотреагировал на информацию об интересе к россиянина

«Мы хотим подписать Антона Миранчука и будем очень рады привести такого футболиста в наш клуб. Мы получим огромное удовольствие, если подпишем с ним контракт, но про сроки говорить еще рано. На данный момент ничего не закончено. Еще от себя могу сказать, что до этого мы интересовались и другими российскими игроками. В "Сьоне" играл Антон Митрюшкин», — цитирует Константина Sport24.

Летом этого года полузащитник покинул «Локомотив», сейчас игрок находится без клуба.

В прошедшем сезоне Миранчук провел за «железнодорожников» 29 матчей в рамках РПЛ, забил 6 голов и сделал 5 голевых передач.