Глушенков признан лучшим игроком июля и августа в РПЛ

Атакующий полузащитник «Зенита»признан лучшим игроком РПЛ в июле и августе.

На этом отрезке Глушенков провел пять матчей, забил семь мячей и сделал одну результативную передачу.

«Макс выдал настолько потрясающий старт, что победил в голосовании за звание MVP и у легенд РПЛ, и у экспертов Матч Премьер.

У болельщиков лучшим с большим отрывом стал Эсекьель Барко», — говорится в сообщении пресс-службы турнира.

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ после семи туров, опережая на два очка «Локомотив» и «Краснодар».

Напомним, Глушенков пропустил два предыдущих матча «Зенита» в чемпионате России из-за перелома руки. В санкт-петербургском клубе пока не знают, когда футболист вернется в общую группу.