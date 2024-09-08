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    Глушенков признан лучшим игроком июля и августа в РПЛ

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    Атакующий полузащитник «Зенита» Максим Глушенков признан лучшим игроком РПЛ в июле и августе.

    Максим Глушенков
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    Максим Глушенков

    На этом отрезке Глушенков провел пять матчей, забил семь мячей и сделал одну результативную передачу.

    «Макс выдал настолько потрясающий старт, что победил в голосовании за звание MVP и у легенд РПЛ, и у экспертов Матч Премьер.

    У болельщиков лучшим с большим отрывом стал Эсекьель Барко», — говорится в сообщении пресс-службы турнира.

    «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ после семи туров, опережая на два очка «Локомотив» и «Краснодар».

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