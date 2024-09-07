Витор Роке рассказал, почему ему было сложно в «Барселоне»

Нападающийвспомнил время, проведенное в

Напомним, что 19-летний форвард во время летнего трансферного окна на правах аренды перебрался в «Бетис».

«Я всегда занимался терапией, с 16 лет работал с психологом. Это всегда помогало мне, когда я сталкивался с препятствиями. Сегодня я продолжаю это делать, и это помогает мне преодолевать различные трудности.

У нас был разговор перед уходом. Я пытался понять, почему происходило столько вещей, о которых я не буду здесь рассказывать. Меня очень хорошо приняли, я очень счастлив иметь возможность играть за "Бетис".

Сегодня я думаю только о "Бетисе". Стремлюсь провести отличный сезон здесь. Если будет на то воля Бога, если все пойдет хорошо и я продолжу усердно работать с смирением, все получится естественным образом.

Почему не получилось в "Барслелоне"? Это была мечта, просто быть там. Я не виню никого. Если кого-то и винить, то только себя, за то, что я не сделал все как надо. Но теперь я счастлив в "Бетисе", и это самое главное.

Я уехал совсем молодым, и сразу в большой клуб. Иногда вы не видите, что происходит внутри, как люди к вам относятся. Сложно сохранять спокойствие, но я стараюсь работать над своим психологическим состоянием.

Но иногда это тяжело, трудно. Порой журналисты этого не понимают, обращают внимание только на игру. Если что-то идет не так, всегда будут судить, и они не видят контекста. Но теперь я спокоен, и это самое важное», — приводит слова Роке Ge.globo.