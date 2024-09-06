Тамерлан Мусаев: Вьетнамцы в моменте со вторым голом забыли правило — и поплатились

Форвард ЦСКА, дебютировавший в составе сборной России в товарищеском матче против Вьетнама (3:0) в Ханое, прокомментировал результат встречи.

«Первый гол случился после того, как Серега Пиняев ударил, я подобрал мяч, развернулся, навесил. Далер — молодец, не побоялся вратаря, пошел до конца и хорошо разобрался. Забил хороший гол.

Второй гол — парни хорошо разыграли на фланге и Даня Пруцев выложил топ-передачу. 80% гола — его заслуга и 20% — моя, за то, что хорошо ногу подставил.

Поляна не лучшего качества, а вьетнамцы в моменте со вторым голом, видимо, забыли правило — нельзя никогда отдавать передачу в створ ворот. Поплатились.

В первом тайме дышалось тяжело. В перерыве как специально пошел ливень, он дал нам воздуха, влаги. Во втором тайме дышалось уже нормально», — цитирует Мусаева сайт РФС.

7 сентября сборная России проведет товарищеский матч с Таиландом.