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    Далер Кузяев и Тамерлан Мусаев Не почувствовали. Сборная России легко разобралась с Вьетнамом
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    Тамерлан Мусаев: Вьетнамцы в моменте со вторым голом забыли правило — и поплатились

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    Форвард ЦСКА Тамерлан Мусаев, дебютировавший в составе сборной России в товарищеском матче против Вьетнама (3:0) в Ханое, прокомментировал результат встречи.

    Тамерлан Мусаев
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    Тамерлан Мусаев

    «Первый гол случился после того, как Серега Пиняев ударил, я подобрал мяч, развернулся, навесил. Далер — молодец, не побоялся вратаря, пошел до конца и хорошо разобрался. Забил хороший гол.

    Второй гол — парни хорошо разыграли на фланге и Даня Пруцев выложил топ-передачу. 80% гола — его заслуга и 20% — моя, за то, что хорошо ногу подставил.

    Поляна не лучшего качества, а вьетнамцы в моменте со вторым голом, видимо, забыли правило — нельзя никогда отдавать передачу в створ ворот. Поплатились.

    В первом тайме дышалось тяжело. В перерыве как специально пошел ливень, он дал нам воздуха, влаги. Во втором тайме дышалось уже нормально», — цитирует Мусаева сайт РФС.

    7 сентября сборная России проведет товарищеский матч с Таиландом.

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