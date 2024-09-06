Карвахаль: Теперь перед сборной Испании стоит задача подтвердить статус чемпионов Европы

Защитник сборной Испаниивысказался о положении национальной команды после победы на Евро-2024.

«За последние несколько лет мы добились больших успехов. Недавно мы выиграли Чемпионат Европы. Я очень хотел выиграть такой крупный турнир, как чемпионат Европы. Также хочу победить со сборной Испании и на чемпионате мира. Теперь перед нами стоит задача подтвердить наш статус», — приводит слова Карвахаля Relevo.

Прогнозы и ставки на Лигу наций

Напомним, что в финале Евро-2024 испанцы обыграли Англию со счетом 2:1. Сейчас сборная Испании стартовала в новом сезоне Лиги наций.