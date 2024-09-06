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    Бубнов о матче Вьетнам — Россия: Уровень брака сумасшедший

    Футбол Сборная России Футбол России Товарищеские матчи сборная Вьетнама
    Бывший футболист Александр Бубнов оценил игру сборной России в товарищеском матче против Вьетнама (3:0).

    Валерий Карпин — главный тренер сборной России
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    Валерий Карпин — главный тренер сборной России

    «Уровень брака сумасшедший, и это в матче с командой, которая в футбол играть не может ни в атаке, ни в обороне. Из трёх голов, которые были забиты, только один сами разыграли. Первый — грубая вратарская ошибка, второй сами забили себе смешной гол. Но тут голкипер, возможно, и не настолько виноват, просто поле неровное — огород.

    В таком матче самое главное — не получить травму, что, к сожалению, не удалось сборной России. Морозов ушёл, Круговой остался до конца, но тоже лежал на траве, потом допрыгал до финального свистка, хотя непонятно, зачем его было держать», — приводит слова Бубнова Sportbox.

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