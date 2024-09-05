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    Словакия одержала победу над Эстонией в матче Лиги наций

    Эстония — Словакия: счет матча 0:1, обзор гола

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    Словакия на чужом поле одолела Эстонию (1:0) в матче группового этапа Лиги наций.

    Словакия
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    Словакия

    Единственный гол в этом матче забил игрок гостей Томаш Суслов на 70-й минуте.

    Футбол. Лига наций УЕФА. C1
    Эстония — Словакия 0:1
    Гол: 1:1 Томаш Суслов (70') Эстония: Карл-Якоб Хейн, Михаэл Лиландер, Йоонас Тамм, Карол Метс, Мартин Миллер (Ioan Yakovlev, 78'), Михкель Айнсалу (Кевор Палуметс, 69'), Рокко-Роберт Шейн, Власий Синявский (Robi Saarma, 84'), Рауно Саппинен, Michael Schjonning-Larsen, Alex Tamm (Мартин Веткал, 69') Словакия: Мартин Дубравка, Давид Ганцко, Адам Оберт (Денис Вавро, 65'), Милан Шкриньяр, Петер Пекарик (Норберт Дьёмбер, 90'), Лукаш Гараслин, Томаш Суслов, Ласло Бенеш (Матуш Беро, 83'), Станислав Лоботка, Ондрей Дуда (Томаш Риго, 83'), Роберт Боженик (Давид Стрелец, 65') Предупреждения: Адам Оберт (28'), Alex Tamm (38'), Роберт Боженик (55'), Денис Вавро (87'), Рокко-Роберт Шейн (90'), Мартин Дубравка (90 + 5'), Давид Ганцко (90 + 5')

    В следующем матче Словакия сыграет против Азербайджана 8-го сентября, а Эстония встретится в тот же день со Швецией.

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